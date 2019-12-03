الوادي: توقيف ثلاثيني يروّج الخمور بمنزله

تمكن عناصر أمن دائرة جامعة بالوادي من توقيف مروّج للخمور يبلغ من العمر39 سنة ينحدر من المنطقة وحجز أزيد من 800 وحدة.

وقائع القضية تعود إلى استغلال عناصر المصلحة لمعلومات أكيدة بخصوص قيام ثلاثة أشخاص ينحدرون من المنطقة باستغلال مساكنهم لترويج المشروبات الكحولية.

وعقب تفتيش منزل المشتبه فيه تم ضبظ 813 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى حجز سلاح أبيض.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أنجز ملف قضائي ضد المتورط، وتقدمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.