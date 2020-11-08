الوادي: توقيف جمعية أشرار وحجز سلاح ناري من الصنف الرابع

تمكن عناصر أمن دائرة الرباح بأمن ولاية الوادي، من توقيف شخصين بصدد التحضير لإبرام صفقة بيع وشراء سلاح ناري.

العملية جاءت بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات من طرف عناصر الضبطية القضائية بولاية الوادي عن وجود تحركات مشبوهة لشخصين.

ويتراوح عمر الشخصين في العقد الثالث، وأفضت التحريات إلى تحديد مكان إبرام الصفقة، وتمت مداهمة المكان.

كما تم توقيف مركبة سياحية وعلى متنها المعنيين، أين ضبط بحوزتهما سلاح ناري من الصنف الرابع.

ويتمثل السلاح في بندقية مضخية من نوع “سلفادور ارم” عيار 12 ملم دون سند قانوني، ومبلغ مالي يقدر بــ 500000.00 دج،وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم للجهات القضائية المختصة عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات، وجناية حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع لغرض المتاجرة دون مبرر شرعي