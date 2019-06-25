الوادي : توقيف رئيس البلدية يتسبب في شلل بمصالح الحالة المدنية في عاصمة الولاية

أحدث قرار والي ولاية الوادي بتوقيف مير بلدية عاصمة الولاية في توقف تام على مستوى جميع فروع الحالة المدنية.

وجاء هذا القرار بسبب متابعة رئيس البلدية قضائيا حيث أحدث توقف في استصدار بطاقة وشهادة الإقامة.

كون هذه الوثيقة يذكرفيها بالاسم شهادة رئيس البلدية، ومع توقيفه عن العمل، تتوقف آليا العملية إلى غاية تعيين من يخلفه.

وأبدى سكان الولاية سخطهم من قرار الوالي الغير مدروسة إذ كان يجب العمل أولا على وضع خطة إستعجالية لإستخلاف المير.

ومن ثم توقيع قرار التوقيف حتى لا تتوقف مصالح المواطنين.