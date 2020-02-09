الوادي.. توقيف رئيس بلدية أم الطيور عن مزاولة مهامه

قام عبد القادر بن سعيد والي ولاية الوادي، بتوقيف رئيس بلدية أم الطيور، الذي يعد محل متابعة قضائية.

وإستند قرار الوالي على إدانة رئيس البلدية بحكم عام حبس نافذ صادر عن مجلس قضاء الوادي، ولا زال على مستوى المحكمة العليا للنظر فيه.

ولكن رئيس بلدية أم الطيور قال إنّ قرار التوقيف يعود إلى ملاسنات كلامية بينه وبين والي الولاية خلال إحتجاج لسكان البلدية على محيط الشهداء قام والي الولاية بتأسيسه بناء على محضر معاينة فقط، فيما ينص القانون على أن يتم بناء على مداولة للمجلس ومحضر معاينة وعقب توزيعه عرفت البلدية حركة إحتجاجات كبيرة كون المحيط وزع فوق أراضي للمواطنين ومنهم من يستغلها في الفلاحة منذ سنوات.

وإضطر والي الولاية إلى الإجتماع بهم بمقر الولاية ولدى تدخله قام بتوجيه الإتهامات إلى رئيس البلدية، وحمله جميع المسؤولية لكن رئيس البلدية واجهه بنصوص القانونية التي كان يجب أن تتم بها عملية المنح وطرق إستحداث المحيطات الفلاحية، ووصل النقاش إلى حد التلاسن بين والي الولاية ورئيس بلدية أم الطيور.

ليقوم الوالي مباشرة بإشعاره بتوقيفه، وبعدها مباشرة جاءه قرار التوقيف.