الوادي: توقيف شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من توقيف ثلاثة أشخاص و حجز كمية من المؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت استغلالا لمعلومات واردة حول محاولتهم لنقل هذه الكمية على متن مركبة سياحية إلى إحدى الولايات الشمالية

ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المركبة و حجز 2700 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ .

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.