الوادي: توقيف شبكة إجرامية و حجز 15 ألف قرص مهلوس

تمكن أمن حاسي خليفة بولاية الوادي، من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية و حجز 15 ألف قرص مهلوس.

وفي هذا السياق، تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي خليفة بالوادي، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، متكونة من 3 ثلاثة أشخاص في العقد الثاني و الثالث من العمر، و حجز كمية معتبرة منها.

وجاءت العملية لمحاولة عناصر هذه الشبكة نقل كميات من الأقراص المهلوسة على متن مركبة سياحية إلى إحدى الولايات المجاورة.أين تم حجز داخل تجاويف مركبة على كمية تقدر ب14983 قرص مهلوس.

هذا و بعد إستيفاء كافة الإجراعات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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