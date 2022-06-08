الوادي: توقيف شبكة إجرامية و حجز 15 ألف قرص مهلوس
تمكن أمن حاسي خليفة بولاية الوادي، من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية و حجز 15 ألف قرص مهلوس.
وفي هذا السياق، تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي خليفة بالوادي، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، متكونة من 3 ثلاثة أشخاص في العقد الثاني و الثالث من العمر، و حجز كمية معتبرة منها.
وجاءت العملية لمحاولة عناصر هذه الشبكة نقل كميات من الأقراص المهلوسة على متن مركبة سياحية إلى إحدى الولايات المجاورة.أين تم حجز داخل تجاويف مركبة على كمية تقدر ب14983 قرص مهلوس.
هذا و بعد إستيفاء كافة الإجراعات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.
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الوادي..تخرج أكثر من 53 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بمدرسة حساني عبد الكريم
الوادي..تخرج أكثر من 53 حافظ وحافظة للقرآن الكريم بمدرسة حساني عبد الكريم
كما تم في جو بهيج تم تتويج اكثر من 53 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، مع 5 اجازات لطلبة بمدرسة الارشاد والإصلاح ببلدية حساني عبد الكريم في ولاية الوادي.
وجمعت الدفعة الـ14 جمعت كلا من الجنسين أتوا من أجل القرآن الكريم رغم اختلاف ولاياتهم من الغرب والشرق ومن الجنوب إلى الشمال الكل نهل من كلام الله عز وجل.
فرسان القرآن الكريم بمدرسة حساني عبد الكريم، لهم ميزة خاصة أنه لم يكتفوا بالحفظ بل الاتقان التام والدقيق للاحكام.
الدفعة الـ14 جمعت بين الجنسين وتراوحت اعمارهم بين 16و 60سنة تركوا كل مشاغل الدنيا والالتزام الحياة للتفرغ التام لنهل من فضل كلام الله عز وجل.