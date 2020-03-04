الوادي: توقيف شبكة تمتهن السرقة بالعنف في سوق ليبيا

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالوادي، من توقيف مجموعة أشرار تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 22 و 34 سنة يمتهنون السرقة بالعنف ضد مرتادي سوق ليبيا بوسط المدينة.

تفاصيل العملية تعود إلى قيام عناصر المصلحة بدورية روتينية بالزي المدني على مستوى سوق ليبيا، حيث أثير انتباههم 03 أشخاص مشبوهين.

لتنطلق عملية المراقبة والترصد لتحركاتهم إلى أن دخلوا أحد الأزقة الضيقة ليتم توقيفهم متلبسين أثناء محاولتهم القيام بجرم السرقة لأحد المواطنين.

المشتبه فيهم بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي القانونية عثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء “شفرات حلاقة”.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملف جزائي للموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.