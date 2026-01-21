الوادي.. توقيف شبكة نصب عبر “بريدي موب” والأمن يوجّه نداءً هامًا للجمهور

أعلنت مصالح أمن ولاية الوادي، ممثلة في مصالح أمن دائرة الدبيلة، عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الجمهور عبر تطبيق “بريدي موب”.

وذلك طبقا لأحكام المادة 19 الفقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة،

ويتعلق الأمر بالأشخاص الظاهرين في الصور، وهم: (خ، ي)، (ح، م، ص)، (ر، م، م)، و(ب، ص)، حيث يشتبه في استغلالهم للأرقام الهاتفية التالية:

0771684143

0795920250

0673681709

0797687452

0671946059

كما استُخدمت، حسب المصدر ذاته، الحسابات البريدية الآتية في تنفيذ الأفعال الإجرامية:

0014375606/29

0025377171/16

0028530096/02

وفي هذا السياق، توجه مصالح أمن ولاية الوادي نداءً إلى الجمهور، لكل شخص يكون قد وقع ضحية لهؤلاء المشتبه فيهم، أو من لديه معلومات أو كان شاهدا على وقائع مماثلة، من أجل التقرب من مصالح أمن دائرة الدبيلة بولاية الوادي، أو التوجه إلى أقرب مقر أمني عبر كامل التراب الوطني، لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادته في إطار قضية الحال.