الوادي: توقيف شخصين وحجز 10 آلاف قرص مهلوس

تمكن عناصر الشرطة القضائية بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروجين للمؤثرات العقلية في العقد الثاني من العمر.

وحسب بيان لذات المصالح بولاية الوادي، فقد تم حجز أكثر من 10 آلاف قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين.

وتم توقيف المشتبه فيه الأوّل متلبسا بحيازة كمية من المؤثرات العقلية كانت مهيأة للترويج قدر عددها ب 814 قرص.

فيما تمكن عناصر ذات المصلحة في عملية ثانية من توقيف مشتبه فيه ثاني، وحجز 9000 قرص.

وأضاف البيان، أنه قد تم إعـداد ملف جزائي للمتورطين، وتقديمها أمام الجهات القضائية بتهمة الحيازة والتخزين لغرض البيع لمواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.