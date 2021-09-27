الوادي: توقيف شخصين وحجز 1500 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الشرطة بكل من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية والأمن الحضري الأوّل بولاية الوادي. من الإطاحة بشخصين يتاجران في المؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشخصين في العقدين الثاني والثالث من العمر ينحدران من ولاية مجاورة. أين تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 1502 قرص.

تفاصيل العملية جاءت عقب إستغلال معلومات حول عزم هذين الأخيرين نقل مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تحتوي في مكوناتها على مواد مخدرة مصدرها التهريب لغرض البيع بطريقة غير شرعية ونقلها إلى إحدى الولايات الشمالية. ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف الأخيرين. وبعد إستفاء الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

طالع أيضا