الوادي: توقيف شخص بتهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع

تمكن عناصر الشرطة التابعين لأمن دائرة الدبيلة بولاية الوادي خلال اليومين الأخيرين، من توقيف مسبوق قضائيا و حجز سلاح ناري من الصنف الرابع وكذا سلاح ابيض محظور من نوع “كيتور”.

وفي هذا السياق جاءت العملية اثر رصد تحركات مسبوق قضائيا بأحد شوارع المدينة على متن مركبة سياحية ليتم على الفور توقيفه و إخضاعه لعملية التفتيش.

أين تم العثور بحوزته على سلاح ناري من الصنف الرابع وكذا سلاح ابيض من نوع “كيتور” دون سبب شرعي.

هذا و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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كما تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.

وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر.

حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح.

مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.

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