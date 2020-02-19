الوادي.. توقيف شخص متخفي بجلباب في سوق المركزي

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي، من توقيف شخص كان متخفيا بجلباب وسط السوق المركزي بالوادي.

تفاصيل العملية تمت من طرف أعوان من الأمن الوطني، كانوا بالزي المدني في جولة بالسوق المركزي، أين لفت انتباههم حركة هذا الشخص وهيكل جسمه.

وبعدم تتبع رجال الأمن الشخص المشبوه فيه من بعيد و وملاحظة تحركاته تبين أنه ليس بإمرأة ما جعلهم في حالة استنفار كبيرة، بعدما شكوا أنه قد يكون له أغراض إرهابية.

وبعد توفير التشكيلات الأمنية المناسبة واستدراجه إلى مكان بعيد عن تجمع المواطنين تم توقيفه وتفتيشه ليتبين خلوه من حمل أي أسلحة ليتم توجيهه إلى مقر الأمن للتحقيق معه.