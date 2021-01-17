الوادي: توقيف شخص وحجز أوراق نقدية أجنبية مزوّرة و10900 دولار 

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الوادي: توقيف شخص وحجز أوراق نقدية أجنبية مزوّرة و10900 دولار 
بقلم عبد العالي رحومة

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي ، من حجز أوراق نقدية مزوّرة.

وجاءت العملية عقب إستغلال معلومات تفيد بإبرام شخص لصفقة بيع أوراق نقدية مزورة، وهو ينحدر من إحدى البلديات المجاورة.

وتم تكثيف عملية البحث والتحري التي كلّلت بتوقيف المشتبه فيه على متن سيارة سياحية بأحد أحياء المدينة.

وبعد التفتيش الدقيق لأجزاء المركبة تم العثور على 109 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 100 دولار.
وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية في القضية سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=948785

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com