الوادي: توقيف شخص وحجز أوراق نقدية أجنبية مزوّرة و10900 دولار 

تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي ، من حجز أوراق نقدية مزوّرة.

وجاءت العملية عقب إستغلال معلومات تفيد بإبرام شخص لصفقة بيع أوراق نقدية مزورة، وهو ينحدر من إحدى البلديات المجاورة.

وتم تكثيف عملية البحث والتحري التي كلّلت بتوقيف المشتبه فيه على متن سيارة سياحية بأحد أحياء المدينة.

وبعد التفتيش الدقيق لأجزاء المركبة تم العثور على 109 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 100 دولار.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية في القضية سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.