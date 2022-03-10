الوادي: توقيف شخص وحجز قرابة 21 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالحمراوة في الوادي من توقيف شخص وحجز كمية أزيد من 20998قرص مهلوس .

العملية تمت في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وحدات الدرك الوطني ومصالح الجمارك قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية والفرقة المتعددة المهام باسطيل بوضع خطة محكمة من أجل توقيف مركبة في حالة فرار على مستوى بلدية الحمراية.

أين تم العثور عليها وسط الأحياء المجاورة وبعد إخضاعها للتفتيش تم العثور على 20998قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300ملغ مخبأة داخل تجاويف لوحة القيادة. الفرقة الإقليمية للدرك بالحمراية فتحت تحقيق في القضية وسيتم تقديم الشخص المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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والتي قدرت بـ 343600قرص مهلوس، كانت على متن مركبة رباعية الدفع بصحراء ألرباح جنوب الولاية المتاخمة مع الحدود الشرقية.

وجاءت هذه العملية النوعيةـ بناءا على معلومات مؤكدة بنقل وتهريب هذه السموم عبر ممرات خاصة بالمهربين المحترفين لصعوبة المنطقة الرملية.

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