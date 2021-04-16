الوادي: توقيف شخص وحجز قرابة 24 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من توقيف شخص وحجز 23700 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناء على معلومات واردة إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي.

وتفيد المعلومات قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية، ليتم وضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى مفترق الطريقين الوطنيين رقم 3 و48.

وقد تم توقيف الشاحنة المشتبه فيها، أين عثر بداخلها على 23700 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأضاف البيان، أن الشخص الموقوف سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة فور الإنتهاء من التحقيق.