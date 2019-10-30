الوادي : توقيف شخص وحجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة

تمكنت فرقة الجمارك بالبوابة الحدودية الطالب العربي بالوادي من حجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة كانت بصدد التهريب نحو الخارج.

وحسب مصادر النهاراونلاين فإن تفاصيل العملية تمت عقب إشتباه الأعوان في شخص كان على متن مركبة سياحية من نوع تيقوان.

ليتم توقيف السائق وتفتيش المركبة، أين عثر بداخلها على 21171.62 أورو، 16.600 كونزا.

وخلال ذات العملية تم العثور أيضا بداخل السيارة مبلغ 520 جنيه استرليني و260.950 دينار تونسي، وكذا 86 دولار.

وعلى إثر ذلك تم توقيف السائق، وفتح ملف تحقيق في القضية وتحويل الملف لدى الجهات القضائية.