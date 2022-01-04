الوادي: توقيف شخص وحجز 1424 قرص مهلوس
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من توقيف شخص، و حجز كمية من المؤثرات العقلية.
وفي هذا السياق جاءت، تفاصيل العملية خلال استغلال لمعلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص في العقد الثاني من العمر على كمية من المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية.
ليتم على الفور وضع خطة عملياتية محكمة مكنت من توقيف هذا الأخير، و حجز كمية تقدر بـ 1424 قرص مهلوس.
هذا و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القضائية سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
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جمارك الوادي تحجز 13 ألف كبسولة بريغابالين
تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بسطيل التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي. وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز 13200 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، فقد تم خلال هذه العملية، حجز السيارة. مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
كما جاءت هذه العملية، في إطار العمل الميداني للفرق الجمركية في مجهوداتها للتصدي وإحباط كل أشكال التهريب.
الوادي.. حجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس
كما حجز أعوان الجمارك بالوادي بتاريخ 30 ديسمبر، 22.500 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.
وجرت هذه العملية إثر دورية على مستوى الطريق الرابط بين الوادي والطريفاوي. على تمام الساعة 11 سا و30 دقيقة وعلى إثر ملاحقة سيارتين من نوع أكسنت، إحداهما لاذت بالفرار.
وجاء ذلك، متابعة ومواصلة للعمل الجمركي الميداني، وفي تمام الساعة 14سا30د من نفس اليوم. كما تم العثور على سيارتين من نوع اكسنت احدهما نفسها التي لاذت بالفرار صباحا ومعها سيارة أخرى. هذه الأخيرة وبعد التفتيش الجمركي، عثر على متنها على 3.750 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.
و عليه فقد أسفرت العملية على حجز ما يلي: 26.250 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. وثلاثة سيارات من نوع أكسنت. كما تم توقيف مخالف وتقديمه للجهات القضائية المختصة.