الوادي: توقيف شخص وحجز 1424 قرص مهلوس

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من توقيف شخص، و حجز كمية من المؤثرات العقلية.

وفي هذا السياق جاءت، تفاصيل العملية خلال استغلال لمعلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص في العقد الثاني من العمر على كمية من المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير شرعية.

ليتم على الفور وضع خطة عملياتية محكمة مكنت من توقيف هذا الأخير، و حجز كمية تقدر بـ 1424 قرص مهلوس.

هذا و بعد إستيفاء كافة الإجراءات القضائية سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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