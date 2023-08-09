الوادي: توقيف شخص وحجز 31 ألف كبسولة بريغابالين

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل الـ BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الوادي، من الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وتضبط 31.000 كبسولة من نوع بريغابالين ( 300ملغ و450ملغ).

العملية جاءت، على إثر استغلال معلومات تفيد بوجود مركبة مسروقة تستغل في نقل وترويج المؤثرات العقلية، التحريات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي (40 سنة) وتوقيفه على متن مركبة رباعية الدفع محل سرقة ضبط على متنها 19.000 كبسولة بريغابالين (300ملغ).

كما أسفر تفتيش مسكن المشتبه فيه أيضا عن ضبط 12.000 كبسولة بريغابالين (450 ملغ).

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن قضية التهريب على درجة عالية من الخطورة لمواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي يدخل في مكوناتها مواد مخدرة.