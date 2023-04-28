الوادي.. توقيف شخص وحجز 75 ألف قرص صاروخ

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، على إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فإن الكمية التي تم حجزها قدرت بـ 75000 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الكمية تم ضبطها على متن سيارة سياحية، حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية -يضيف البيان- التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على حفظ الأمن والنظام العموميين.

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