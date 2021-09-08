الوادي: توقيف عصابة أحياء وحجز أسلحة محظورة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف عصابة أحياء بثت الرعب وخلقت جو من إنعدام الأمن وسط السكان. وتتكون من شخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من عاصمة الولاية.

حيث قامت العصابة بالإعتداء على ستة أشخاص عن طريق الضرب والجرح العمدي بسلاح من الصنف السـادس، والتحطيم العمدي لملك الغير. وتعود الوقائع إلى تلقي نداء من الضحايا في حدود الساعة الرابعة صباحا، تعرضوا لإعتداء بواسطة أسلحة بيضاء. أين تدخلت عناصر الشرطة القضائية وتم توقيف الفاعلين اللذان كانا يستخدمان الدراجة النارية في تنقلاتهم على مستوى حي سيدي عبد الله بالقرب من سوق ليبيا.

وبعدها تم تحديد مكان المشتبه فيهم وتوقيفهم، وأنجز في حقهم ملف قضائي بجرم تكوين عصابة، وبث الرعب، والضرب والجرح بأسلحة بيضاء محظورة. .وعليه تم تقديم أفراد العصابة أمام الجهات القضائية المخ

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