الوادي: توقيف عصابة سرقة المنازل وإسترجاع مجوهرات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنخلة الوادي من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السرقة والسطو على المنازل ومختلف المنشآت.

العملية تمت بعد إبلاغ بسرقة وتبيلغ تم تعميق الاستعلام والبحث، ليتم لتعرف على هوية المشتبه فيهما يتم رصد تحركتيهما والعمل على توقيفهما.

وبعد إقتيادهما والتحقيق تم إسترجاع المسروقات والمتمثلة في مجوهرات محل السرقة. وفور الإنتهاء من التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.