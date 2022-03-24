الوادي: توقيف عصابة مختصة في السرقة والإعتداء من بينهم إمرأتان

تمكنت مصالح الدرك الوطني في عمل مشترك بين كتيبة الدرك بالمقرن والدبيلة بالوادي، من توقيف عصابة إجرامية مختصة في السرقة والإعتداء على المواطنين.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت بعد تنامي ظاهرة الإعتداءات والسرقة على أصحاب المركبات وسرقة المركبات بالإعتداء بإستدراج أصحاب النقل الحضري. بالإضافة كذلك إلى المارة والإعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء وسرقة مركباتهم بالقوة.

كما قامت مصالح الدرك، بتكثيف عامل الإستعلام ليتم التعرف على أحد المتورطين. وبعد توقيفه إعترف بالمجموعة ومكان تواجدهم. وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة أحد المزارع ليتم توقيف 07 أشخاص من العصابة من بينهم إمرأتين. وحجز أسلحة بيضاء وسيوف إضافة إلى مهلوسات. العملية أدت إلى استرجاع مركبة وبعد إنتهاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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