الوادي: توقيف عصابة مختصة في السرقة والإعتداء من بينهم إمرأتان
تمكنت مصالح الدرك الوطني في عمل مشترك بين كتيبة الدرك بالمقرن والدبيلة بالوادي، من توقيف عصابة إجرامية مختصة في السرقة والإعتداء على المواطنين.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت بعد تنامي ظاهرة الإعتداءات والسرقة على أصحاب المركبات وسرقة المركبات بالإعتداء بإستدراج أصحاب النقل الحضري. بالإضافة كذلك إلى المارة والإعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء وسرقة مركباتهم بالقوة.
كما قامت مصالح الدرك، بتكثيف عامل الإستعلام ليتم التعرف على أحد المتورطين. وبعد توقيفه إعترف بالمجموعة ومكان تواجدهم. وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة أحد المزارع ليتم توقيف 07 أشخاص من العصابة من بينهم إمرأتين. وحجز أسلحة بيضاء وسيوف إضافة إلى مهلوسات. العملية أدت إلى استرجاع مركبة وبعد إنتهاء كامل الإجراءات القانونية تم تحويل المتورطين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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الوادي.. الجيش والجمارك يحبطان تهريب 343600 قرص مهلوس
أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي محاولة نقل وتهريب لمؤثرات عقلية.
والتي قدرت بـ 343600قرص مهلوس، كانت على متن مركبة رباعية الدفع بصحراء ألرباح جنوب الولاية المتاخمة مع الحدود الشرقية.
وجاءت هذه العملية النوعيةـ بناءا على معلومات مؤكدة بنقل وتهريب هذه السموم عبر ممرات خاصة بالمهربين المحترفين لصعوبة المنطقة الرملية.
حجز 8266 كبسولة مهلوسة وتوقيف 8 أشخاص
حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، في عمليات متفرقة 8266 قرص مهلوس مع توقيف 8 أشخاص.
تفاصيل العملية تأتي بحجز فرقة أميه ونسةشخص وحجز 5700 كبسولة.
فيما اوقفت فرقة الحمراية 3 أشخاص وحجزت 1665قرص ببلدية الحمراية، كما تم توقيف شخصين وحجز 891 كبسولة ببلدية الرقيبة وانتحال صفة غير.
كما تم توقيف شخصين في كل من واد العلندة والوادي، فيما فتحت الفرق الإقليمية للدرك الوطني بالوادي تحقيقات في القضايا وتم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.