الوادي: توقيف عصابة واسترجاع أزيد من مليار سنتيم ومجوهرات باميه ونسة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة من فك لغز سرقة خزانة فولاذية بعد تبيلغ الضحية بعملية السرقة.تم تنشيط خلايا الاستعلام ليتم تحديد مركبة التي تمت بها عملية السرقة.

ليتم لتعرف على المشتبه فيهم والمتعلق بثلاثة أشخاص أين تم توقيفهم واسترجاع الخزانة. التي تم تخريبها واسترجاع مليار و50 مليون سنتيم. إضافة إلى مجوهرات تفوق قيمتها 70مليون سنتيم. وتوقيف العصابة المكونة من ثلاثة اشخاص.

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة فتحت تحقيقا في القضية وتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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