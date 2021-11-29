الوادي: توقيف مبحوث عنه متورط بـ7 قضايا وحجز 2 كلغ “زطلة”

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف مبحوث عنه قضائيا. لتورطه في العديد من الجرائم في العقد الرابع من العمر، محل سبعة أوامر قضائية مقيم بدائرة الاختصاص.

المعني في عقده الرابع من العمر متورط في عدة قضايا ومحل نشرات بحث عامة صادرة عن الجهات القضائية بعدة ولايات. عن تهم متعددة على غرار جناية القيام بطريقة غير مشروعة بنقل مواد مخدرة من طرف جماعة إجرامية منظمة.

كما تورط المبحوث عنه في التهريب باستعمال وسيلة نقل، وجناية التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على الصحة العمومية. كما يُتابع في جناية الاستيراد والمتاجرة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتبييض الأموال.

وتمكنت مصالح الأمن من توقيفه و حجز كمية من المخدرات قدرت 02 كلغ من مادة الكيف المعالج . كما تم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

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