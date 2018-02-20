الوادي : توقيف مجرم حاول إرتكاب جريمة قـتل بورقلة

نجحت الشرطة القضائية بالوادي،من توقـيف شاب في الثلاثينيات مبحوث عنه قضائيا لتورطه في إرتكاب جناية محاولة قـتل في ورقلة .

العملية قام بها عناصرالشرطة أثناء قيامهم بدوريات أين ورد ت معلومات تفيد بوجـود شخص مشبوه يشكل خطرا عـلى أمن الأشخاص.

حيث وضعت عناصر الشرطة خطة محكمة تم من خلالها توقـيف المعني رغم محاولته الفرار.

وبعـد إقتياده عـلى مقر الأمن الحـضري الأول والتحقيق من هويته تبين أنه مبحوث عنه قضائيا لتورطه في جناية محاولة قتل أثناء تواجده في إحدى الولايات المجاورة.

وبعـد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف قضائي للموقوف و تقديمه إلى الجهات القضائية المختصة .