الوادي.. توقيف مجموعة أشرار أحرقوا منزلا عمدا بسيدي عمران

أوقف عناصر الشرطة التابع للأمن الحضري الخارجي سيدي عمران بالوادي، مجموعة أشرار تتكون من 7 أفراد أضرموا النار عمدا في مسكن لمواطنة تنحدر من المنطقة.

تفاصيل العملية تعود لتلقي المصلحة لشكوى من طرف مواطنة بخصوص تعرض مسكنها الكائن بسيدي عمران مدينة جامعة للحرق من طرف مجهولين.

ليتم على الفور مباشرة عملية التحقيق وجمع الدلائل والقرائن التي أسفرت عن التعرف على المتورطين وتوقيفهم تباعا.

المشتبه فيهم بعد مواجهتهم بما نسب إليهم لم يجدوا مجالا للإنكار ليتم إعداد ملف جزائي للموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.