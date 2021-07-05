الوادي: توقيف مجموعة اشرار وحجز حبوب مهلوسة واسلحة بيضاء

تمكنت مصالح أمن دائرة المقرن من إلقاء القبض على مجرمين داخل مركبة من نوع أكسنت كان على متنها كمية ضخمة من الحبوب المهلوسة الخطيرة. تصل .2902 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. و29 قرص مخدر صلب من نوع اكستازي و 340 غ من الكيف المعالج،

هذا بالإضافة الى حجز 470 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

كما حجزت مصالح الإختصاص في ذات العملية سلاح أبيض من 8 كتير، و6 أمقاص و 2 سيوف حادين.

هذا فضلا عن العثور على مبالغ مالية مزورة من فئة 1000 دج عملة جزائرية مزورة تصل الى 3000 دج ،كما تم حجز مبلغ مالي مقدر بـ 236070.00 كعائدات بيع سلع محظورة سابقة.