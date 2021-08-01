الوادي: توقيف مروجين وحجز 3836 قرص مهلوس

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، خلال عمليتين متفرقتين من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت ب 3836 قرص وتوقيف المتورطين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية الأولى مكنت من توقيف مروّج للأقراص المهلوسة وحجز 2786 قرص. وجاءت عقب استغلال معلومات تفيد بحيازة شاب في العقد الثالث من العمر. ينحدر من عاصمة الولاية لكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة لغرض الترويج. أين تم إعداد خطة محكمة. مكنت من توقيف المشتبه فيه وهو بصدد الترويج لهذه المادة وبعد تفتيش مسكنه تم ضبط الأقرؤاص المهلوسة.

كما تم في العملية الثانية الإطاحة بمروّّج ثاني في العقد الثاني من العمر. يقوم بنقل كمية من الأقراص المهلوسة مموهة بإحكام بماد غذائية لغرض الإتجار والترويج بها أين تم ضبطه متلبسا بحيازة 1050 قرص. بعد إستكمال إجراءات التحقيق في القضية تم إعداد ملفات قضائية في حق المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.