الوادي.. توقيف مروجي المخدرات والمهلوسات بالناظور وتكسبت

تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية الولائية للشرطة القضائية بالوادي، من الإطاحة بمروجي مخدرات في العقد الثاني من العمر، وتحجز كمية من الكيف المعالج بحي الناظور.

العملية قام بها عناصر المصلحة بعـد استغلالهم لمعلومات مؤكدة تفيد برصد نشاط مشبوه لشخصين ينحدرون من المنطقة، ليتم إعداد خطة محكمة كللت بالإيقاع بالمشتبه فيهما.

بعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي القانوني عثر بحوزتهما على 07 قطع من المخدرات مهيأة للبيع ،ليتم على الفور تحويلهما إلى مقر المصلحة، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن عناصر المصلحة الولائية الولائية للشرطة القضائية، من الإطاحة بعصابة تتكون من 03 أشخاص في العقدين الثاني و الثالث من العمر تنشط في ترويج الأقراص المهلوسة بأحياء عاصمة الولاية و تحجزما يقارب 100 قرص.

العملية قام بها عناصر المصلحة بعـد استغلالهم لمعلومات مؤكدة تفيد برصد نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص ينحدرون من المنطقة، بعد تكثيف الأبحاث تم تحديد هوية المشتبه فيهم تم وضع خطة محكمة كللت، بتوقيفهم، و حجزكمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدر عددها بحوالي 100 قرص، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملفات قضائية للموقوفين لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.