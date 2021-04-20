الوادي: توقيف مروجي مهلوسات وحجز 8800 قرص

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من توقيف مروجين للحبوب المهلوسة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد عزم شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشمالية، نقل كمية من الأقراص المهلوسة انطلاقا من مدينة الوادي باتجاه ولاية شمالية.

ليتم على الفور وضع خطة محكمة، أفضت إلى توقيف المشتبه فيهم و حجز كمية قدرت بــ 8800 قرص مهلوس.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.

وهذا عن جنحة التهريب والحيازة، النقل، البيع والشراء بطريقة غير مشروعة لأدوية تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.