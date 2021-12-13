الوادي: توقيف مروج المؤثرات العقلية وحجز 1900 قرص
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من الإطاحة بمروج للمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 1900 قرص مهلوس.
تفاصيل العملية تعود لاستغلال معلومات تفيد بعزم أحد الأشخاص في العقد الرابع من العمر. ينحدر من عاصمة الولاية نقل كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قصد الترويج.
كما تم إعداد خطة عملياتية محكمة مدعمة بعنصر الاستعلام قصد الإيقاع بالمشتبه فيه، أين تم تحديد مكان تواجده. وتوقيفه على متن مركبة نفعية بإقليم الإختصاص وتحويله لمقر أمن الولاية.
إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق أسفر عن حجز 1904 قرص مهلوس كانت مموهة بإحكام بداخل المركبة.
ليتم إعداد ملف جزائي ضد المتهم تم بموجه تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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تمكن عناصر أعوان الجمارك بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني بولاية الوادي من توقيف مركبة رباعية الدفع بدون وثائق نوع تويوتا هيليكس.
كما تم حجز بداخلها 5 محركات كاملة بعلبة السرعة لسيارات من نوع طيوطا رباعية الدفع قادمة من الحدود الشرقية تونس.
وفي هذا السياق، تمت عملية الحجز بين مفترق الطرق 60 وقرية السبايس الحدودية.
بالمقابل، وبعد ابلاغ وكيل الجمهورية محل الاختصاص الذي أمر بحجز وتسليم البضاعة والمركب المحجوزة لقابض الجمارك بالطالب العربي.
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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من توقيف شبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار وترويج المشروبات الكحولية في الوسط الحضري.
وتتكون الشبكة الإجرامية من أربعة أفراد. حيث تمكنت ذات المصالح من حجز ما يقارب 9 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة كذلك إلى حجز مركبة رباعية الدفع تستخدم في نقل هذه المواد.
وجاءت العملية عقب رصد النشاط المشبوه للشبكة، والتي تقوم باستغلال أحد المحيطات الفلاحية على أطراف المدينة في تخزين هذه المواد، وترويجها في الوسط الحضري. ليتم إعداد خطة عملياتية قصد الإيقاع بالمشتبه فيهم.
كما تم مداهمة المخبأ، وتوقيف المتورطون مع حجز ما مجموعه 8925 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.
واستمرارا في التحقيق وبعد إخضاع المركبة المحجوزة للمعاينة التقنية، تبين أنها دون وثائق ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة.
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