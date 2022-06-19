الوادي: توقيف مروّجين وحجز 1200 قرص مهلوس

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بولاية الوادي من توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر و حجز كمية من المؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مؤكدة حول عزم المشتبه فيهما نقل كمية من المؤثرات العقلية إلى إحدى الولايات الشمالية. ليتم على الفور وضع خطة أمنية محكمة مكّنت من توقيفهما. و حجز كمية تقدر بـ 1200 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام و مموهة في إحدى أجزاء مركبة سياحية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.