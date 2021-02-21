الوادي: توقيف مروّج المؤثرات العقلية وحجز 3375 قرص

تمكنت عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية في الوادي من حجز 3375 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد استغلال معلومات مفادها وجود مركبة سياحية، تعمل على نقل المؤثرات العقلية.

وتنقل المركبة المؤثرات من المنطقة نحو ولايات الشمالية عبر الطريق الوطني رقم 48.

وقام الدرك الوطني بوضع مخطط أمني تم على إثره توقيف السيارة بأحد الحواجز الامنية.

وبعدالتفتيش الدقيق تم العثور على 3375 قرص مهلوس نوع “بريغابالين” 300ملغ مخباة بإحكام داخل السيارة.

وبعد إستوفاء التحقيقات القانونية تم تحويل المتورط إلى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.