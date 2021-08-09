الوادي: توقيف مسافر ينقل المؤثرات العقلية وحجز 9000 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني باسطيل ولاية الوادي والفرقة المتنقلة متعددة المهام الجمارك في إطار التنسيق المشترك من توقيف شخص وحجز 9 آلاف قرص مهلوس.

وتمت العملية بعد وضع جاحز ميداني للمراقبة. أين تم توقيف مسافر كان على متن حافلة للنقل العمومي حاول نقل المؤثرات العقلية بواسطة حقيبة. وحجز أزيد من 9000 قرص مهلوس. وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تم تحويل المتورط لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.