الوادي.. توقيف مهندس ورئيس فرع الموارد المائية متلبسين بالرشوة

تمكنت عناصر الدرك الوطني، بالوادي، من توقيف مهندس مسؤول على مراقبة مشاريع للري والموارد المائية بفرع جامعة الولاية المنتدبة المغير.

حيث كان متلبسا برشوة مع احد المقاولين بقيمة مالية تقدر بـ30 مليون.

في حين جرّ ذات المهندس أثناء سيرورة التحقيق رئيس الفرع بجامعة، الذي اكد انه شريك له في العملية ليتم توقيفه ايضا .

حثيات التحقيق تعود الى تعطيل المهندس مشروع اثناء المراقبة في كل مرة بتهم واهية، الى حين الوصول

الى طلب رشوة من مقاول وتمرير الفواتير باسرع ما يمكن والتعاضي على جودة انجاز المشاريع.

وهو ما ادى تبليغ من المقاول للجهات الامنية حول هذه التجاوزات وطلب مبالغ مالية مقابل غض النظر وتقديم خدمات له .

وهو ما تم وضع خطة محكمة تحت امر من وكيل الجمهورية ليتم توقيفهم بالجرم المثبت متلبسين ويتم تحرير ملف قضائي بطلب رشاوى واستغلال المنصب.