الوادي: توقيف موظف ببلدية الوادي متلبسا بتلقي رشوة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من توقيف موظف يعمل ببلدية الوادي متلبسا باستلام رشوة.

وجاءت العملية بناءا على شكوى مقدمة من طرف أحد المواطنين إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية الوادي.

وتفيد الشكوى يقيام موظف ببلدية الوادي، بإبتزاز المواطنين لغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه.

ليتم وضع خطة محكمة من أجل الإيقاع بالمشتبه به، تم تحديد موعد مسبق بين الضحية والمشتبه فيه.

وتمكن أفراد فصيلة الأبحاث بالوادي، من توقيف الموظف متلبسا بإستلامه مبلغ مالي قدره 30مليون سنتيم من الضحية.

وقد تم تقديم المتورط لدى وكيل الجمهورية بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة لعرض الحصول على منافع غير مستحقة.