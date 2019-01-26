الوادي: توقيف مير ببلدية دوار الماء الحدودية ونائبه ومرافقيه في تونس

أوقف الجيش التونسي رئيس البلدية دوار الماء الحدودية ونائبه إضافة الى مرافقيه بالأراضي التونسية حسب ما علمت النهار .

وتم توجيهم تلى تلقطاع العملياتي بولاية قبلي التونسية للتحقيق معهم .

وأكدت مصادر للنهار ان ارئيس البلدية كان مع مرافقيه وهم نائب بالمجلس البلدي للدوار الماء.

اضافة الى اطار بقطاع التربية وكذا الى ممرض كانوا في تلبية نداء بوجود عائلات من البدو الرحل في حاجة للعلاج.

وبعد توغلهم في الصحراء تم دخولهم للتراب التونسي ومنه تم توقيفهم لدخول الاراضي التونسية بطريقة غير مشروعة.

خاصة أن المنطقة التي تم توقيفهم فيعا المسماة بالرداد طويل وهي منطقة نشطة ومعروفة بنشاط الارهابي.

وتعد من بين اخطر المناطق على بعد 18 كلم من الحدود الجزائرية.

واكد مصدر للنهار انه تم التنسيق وابلاغ الجهات الرسمية التونسية التي سلمت الاشخاص الى القنصلية بقفصة .