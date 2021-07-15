الوادي: توقيف 10 أشخاص تورطوا في سرقة الكوابل النحاسية بالوادي

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة البياضة في الوادي من تفكيك مجموعتين إجراميتين متكونتين من 10 أفراد. تنشطان في سرقة الكوابل النحاسية والقضبان الحديدية الموجهة للبناء.

العملية جاءت عقب تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة لعديد الشكاوي من قبل مواطنين حول تعرضهم للسرقة طالت ورشات للبناء ومزارعهم من خلال سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بنقل الكهرباء الفلاحية وكذا حديد البناء. أين باشرت مصالح الضبطية القضائية عملية التحقيق المعمق في القضية لكشف ملابسات خيوط القضية.

وقامت ذات المصالح بتوقيف كل أفراد الشبكتين الذين ينحدرون من المنطقة. وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، الأولى مكونة من 07 أفراد تنشط في مجال سرقة حديد البناء بعدد من الورشات المفتوحة باستحضار مركبة نفعية لتسهيل عملية سرقة ونقل القضبان الحديدية. والثانية مكونة من 03 أفراد تنشيط بالمحيطات الفلاحية تسطوا على الكوابل النحاسية الناقلة للكهرباء الفلاحية. حيث تم إسترجاع كل المسروقات. وبعد إستكمال التحقيق في القضية تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.