الوادي: توقيف 12 شخصا محل أوامر قضائية بالقبض

تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي خلال شهر ماي الفارط، من توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين سنة، محل أوامر بالقبض ومبحوث عنهم لتورطهم في عدة قضايا تمس بالأشخاص والممتلكات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عمليات التوقيف جاءت في سياق المراقبة الآلية للأشخاص، وتم توقيفهم في أوقات وأماكن مختلفة. تبين أنهم متورطون في عدة قضايا اختلفت بين جناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات. حيازة و شحن ونقل وتوزيع وتسليم المواد المخدر.

بالإضافة إلى جنحة تهريب مواد صيدلانية من طرف عدة أشخاص بإستعمال وسيلة نقل. وجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية محاولة السرقة الموصوفة. ليتم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم إنجاز ملفات قانونية في حقهم و تقديمهم للجهات القضائية المعنية.