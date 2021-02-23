الوادي: توقيف 29 شخصا متورطا في قضايا إجرامية إثر مداهمات أمنية

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بولاية الوادي خلال اليومين الفارطين من الإطاحة بأربعة مروجين للمخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد حجزت خلال ذات الفترة 11 قطعة من مادة الكيف المعالج، و22 قرصا مهلوسا

وجاءت العمليات في إطار تكثيف المداهمات لأوكار الجريمة، وكذا النقاط السوداء المعروفة بترويج مثل هذه المواد.

بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس، أين تم توقيف 29 شخصا متورطين في قضايا إجرامية متنوعة.

وأضاف البيان، أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا