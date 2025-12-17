الوادي: توقيف 3 أشخاص غادروا التراب بطريقة غير شرعية

أوقفت الفرق العملياتية للشرطة بأمن دائرة الطالب العربي بالتنسيق مع فرقة شرطة الحدود البرية 3 أشخاص في الوادي. عن جرم مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

واستفاد المشتبه فيهم من منحة السفر السياحية المقدرة بـ 750 € وغادروا التراب الوطني. ثم معاودة الدخول إليه بطريقة غيـر مشروعة دون استفاء شرط مدة الإقامة القانونيـة.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدبيلة.