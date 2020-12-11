الوادي: توقيف 3 متورطين في جريمة محاولة القتل العمدي

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الوادي، من تفكيك مجموعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص بالعقد الثاني من العمر.

وتورط المتهمون في الإعداد لجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وهذا باستعمال أسلحة بيضاء والسرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل، واستعمال العنف، الانخراط والانتماء في عصابة أحياء.

وهذا لغرض الإعتداء ضد صاحب كشك خدمات، وشقيقه بأحد أحياء المدينة.

وقائع القضية تعود لتلقي المصلحة بلاغ مفاده العثور على شخصين داخل كشك خدمات مصابين بواسطة سلاح أبيض، وسرقة محتويات الكشك.

ليباشر عناصر المصلحة عملية التحقيق التي أسفرت في وقت قياسي عن توقيف أحد المتورطين في أحياء المدينة استمرارا للتحقيق.

وبعد فترة وجيرة تم توقيف باقي أفراد المجموعة، واسترجاع كافة المسروقات.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء تستعمل لغرض الاعتداء وخلق جو من انعدام الأمن وسط الساكنة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة.