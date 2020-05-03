الوادي: توقيف 3 مخالفين للحجر وحجز أسلحة بيضاء وكمية مختلفة من المخدرات بالمغير

نجح عـناصر الشرطة القضائية بدائرة المغير خلال اليومين الاخيرين، من توقيف ثلاثة مخالفين للحجر على متن مركبة سياحية يحوزون أسلحة بيضاء وأنواع مختلفة من المخدرات.

العملية تمت على اثر ورود معلومات تفيد بتحركات لأشخاص مشبوهين أين تم توقيف المركبة وعلى متنها 3 شباب ينحدرون من المنطقة وبعد التفتيش الدقيق للموقوفين والسيارة تم العثور

على سلاح أبيض محظور (سيف) بالإضافة إلى كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدرت بـ 1غ و1.4غ من الكيف المعالج وكذا 5 أقراص حبوب مهلوسة.

هذا فضلا عن حجز مبلغ مالي جد معتبر، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.