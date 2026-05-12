الوادي: توقيف 4 أشخاص في قضية سرقة مواشي متبوعة بجناية القتل

تمكنت فرقة الدرك الوطني من توقيف أشخاص في قضية سرقة مواشي متبوعة بجناية القتل في ولاية الوادي.

وجاءت القضية على إثر تلقي بلاغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد الموطنين. مفاده تواجد جثة شخص محترفة بإحدى غابات النخيل بقرية هية بلدية الرقيبة ولاية الوادي.

وعلى الفور تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقبة والتنقل إلى عين المكان. أين تم العثور على جثة شخص من جنس ذكر محترفة كليا. بعد الإستعانة بأفراد فصيلة مسرح الجريمة بمقر المجموعة، تم معاينة مسرحالحادث ورفع مجموعة من الأدلة والقرائن. التي من شأنها إفادة التحقيق العرض إرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإحرام للدرك الوطني ببوشاوي .

وبعد الإستغلال الأمثل المسرح الجريمة وتنشيط عنصر الإستعلام. وإتخاذ الإجراءات اللازمة تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم والمقدر عددهم بـ 4 أشخاص ليتم توقيفهم واقتيادهم لمقر الفرقة المواصلة التحقيق. تم فك لغز الجريمة حيث تبين أن المشتبه فيهم متورطون بسرقة 37 رأس من الماشية سلالة محلية. خاصة بالضحية مع جناية القتل وحرق الجثة.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

