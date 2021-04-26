الوادي: توقيف 4 أشخاص وحجز سيارات مهربّة بوثائق مزوّرة

تمكّن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الوادي ، من توقيف 4 أشخاص، وحجز 4 مركبات خلال عمليات متفرقة.

العملية قام بها عناصر الفرقة الإقتصادية والماليـة عقب الإشتباه في تحركات لمجموعة من المركبات مشتبهة في كونها محل تهريب وتزوير في وثائقها.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف المركبات وأصحابها، ليتبين أنها ذات منشأ أجنبي، ومتداولة ومزوّرة وثائقها.

كما تم وضع لوحات ترقيم مموهة بترقيم وطني، وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إعداد ملفات قضائية ضد المتورطين.

ووجهت لهم تهمة التهريب الدولي للمركبات، التزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية، ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية.