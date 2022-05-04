الوادي.. توقيف 4 أشخاص وحجز 1560 قرص مهلوس
حجز عـناصر الأمن الحضري الرابع بالوادي، في عمليتين متفرقتين كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كما تم توقيف المتورطين.
وتعود تفاصيل العملية عقب استغلال معلومات تفيد بمحاولة نقل كمية من المؤثرات العقلية لغرض البيع.
ليتم إعداد خطة أمنية مكنت من توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية إجمالية تقدر بـ 1560 قرص مهلوس.
وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.
طالع أيضا:الوادي..قتيل و12 جريحا في شجار بين عائلة وبارون مهلوسات
في أحداث دامية بقرية الجديدة طفل قاصر في الخامسة عشرة من عمره حتفه. واصيب 12 شخصا على الاقل بجروح متفاوتة الخطورة بعد إطلاق ناري وشجار بين عائلة و بارون مهلوسات. بقرية الجديدة بلدية الدبيلة شرق عاصمة ولاية الوادي
الحادثة انطلقت بشجار عادي لتتطور الأمور إلى حرق مركبتين ومنازل وتخريب وحرق ممتلكات عن آخرها.
وتطورت الأمور إلى إطلاق ناري بإستعمال أسلحة باستعمال رصاص حي وسيوف وبنادق صيد، سمع دويها في أرجاء الجهة الشرقية. فيما لاذ البارون إلى وجهة غير معلومة رفقة عائلته.
وتم انزال أمني رفيع المستوى لبسط الأمن بالقرية. ولقيت الحادثة إستهجان أعيان القرية، التي تعد قرية ثورية وتلقب بقرية الشهداء بامتياز. كما تعرف القرية نهضة وصحوة في تحفيظ القرآن الكريم، عمت كل البيوت فيها.
طالع أيضا:
الوادي: توقيف عصابة واسترجاع أزيد من مليار سنتيم ومجوهرات باميه ونسة
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة من فك لغز سرقة خزانة فولاذية بعد تبيلغ الضحية بعملية السرقة.تم تنشيط خلايا الاستعلام ليتم تحديد مركبة التي تمت بها عملية السرقة.
ليتم لتعرف على المشتبه فيهم والمتعلق بثلاثة أشخاص أين تم توقيفهم واسترجاع الخزانة. التي تم تخريبها واسترجاع مليار و50 مليون سنتيم. إضافة إلى مجوهرات تفوق قيمتها 70مليون سنتيم. وتوقيف العصابة المكونة من ثلاثة اشخاص.
الفرقة الإقليمية للدرك الوطني باميه ونسة فتحت تحقيقا في القضية وتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
طالع أيضا:
الوادي..استرجاع مركبة مسروقة تابعة لمصالح بلدية الرقيبة
استرجع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة في ولاية الوادي، مركبة من نوع طيوطا هيليكس تابعة لمصالح بلدية الرقيبة محل سرقة في ظرف قياسي.
وتعود وقائع الحادثة لتنقل سائق لمعاينة خلل بخزان الماء وبعد كن المركبة َنسي المفاتيح فيها.
وبعد لحظات من مغادرته سمع صوت محرك المركبة ورقتها الاتجاه بها لوجهة غير معلومة.
وبعد التبليغ تم وضع نقاط مراقبة بمداخل ومخارج المدينة وتنشيط عنصر الاستعلام، ليتم استرجاع المركبة وايجادها مكونة بأحد المسالك الصحراوية.
لتفتح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية وسيتم تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.
طالع ايضا:
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.
وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح. مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.