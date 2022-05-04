الوادي.. توقيف 4 أشخاص وحجز 1560 قرص مهلوس

حجز عـناصر الأمن الحضري الرابع بالوادي، في عمليتين متفرقتين كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كما تم توقيف المتورطين.

وتعود تفاصيل العملية عقب استغلال معلومات تفيد بمحاولة نقل كمية من المؤثرات العقلية لغرض البيع.

ليتم إعداد خطة أمنية مكنت من توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية إجمالية تقدر بـ 1560 قرص مهلوس.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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