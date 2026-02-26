الوادي: توقيف 4 أشخاص وحجز 33 كلغ مخدرات

تمكنت الفرق العملياتية للشرطة بأمن ولاية الوادي ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة وتضبط أزيد من 30 كلغ من المخدرات.

العملية نفذت عقب إستغلال معلومات تفيد بقيام أحد أفراد الشبكة بتخزين كمية معتبرة من المخدرات بمسكنه الشخصي لغرض الإتجار. بموجب إذن قضائي تم تفتيش المسكن المشتبه فيه. أين ضبط بداخله 33 كلغ و200 غ من مادة الكيف المعالج، مموهة بمواد بناء مختلفـة.

الإستمرار في التحقيق مكن من تحديد هوية 03 أشخاص من أفراد الشكبـة ليتم توقيفهم وضبط بحوزتهم على ما مجموعه 300غ من نفس المادة. و180 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغبالين 300 ملغ.

العملية أسفرت عن توقيف 04 أشخاص، ضبط 33 كلغ 200غ من الكيف المعالج و180 كبسولة من المؤثرات العقليـة. بالإضافة إلى مركبة سياحية ودراجة ناريــة.

فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لـدى محكمة الـوادي.

