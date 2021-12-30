الوادي..توقيف 4 مروجين وحجز ازيد من 12000 وحدة مشروبات

أوقف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، 4 أشخاص تزامنا ورأس السنة الميلادية كما تم حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية .

وجاءت تفاصيل العملية بعد الإستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة حول قيام أحد الأشخاص بتخزين كميات من المشروبات الكحولية لغرض ترويجها.

ليتم على الفور استصدار إذن بالتفتيش، أين تم حجز 12400 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

بالإضافة الى ايقاف 4 أشخاص، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

انطلقت المتوسطة للتبريد والتوضيب بولاية الوادي في عملية تصدير شحنات من التمور، والتي تقدر بـ260 طن من التمور نوع دقلة نور العلامة المسجلة.

وستنقل 12 حاوية إلى كل من دول ماليزيا بنغلادش وإسبانيا خلال هذا الأسبوع الجاري، على ان تستمر إلى غاية الشهر الفضيل.

وتندرج هذه الشحنات على أوامر رئاسية بضرورة التصدير خارج المحروقات وتسهيل خروج المنتوج الوطني المطلوب عالميا لنوعية البيولوجية لهذا النوع خصوصا.

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تمكن عناصر أعوان الجمارك بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني بولاية الوادي من توقيف مركبة رباعية الدفع بدون وثائق نوع تويوتا هيليكس.

كما تم حجز بداخلها 5 محركات كاملة بعلبة السرعة لسيارات من نوع طيوطا رباعية الدفع قادمة من الحدود الشرقية تونس.

وفي هذا السياق، تمت عملية الحجز بين مفترق الطرق 60 وقرية السبايس الحدودية.

بالمقابل، وبعد ابلاغ وكيل الجمهورية محل الاختصاص الذي أمر بحجز وتسليم البضاعة والمركب المحجوزة لقابض الجمارك بالطالب العربي.

الوادي: توقيف أربعة أشخاص ومركبة رباعية الدفع مهرّبة وحجز 9 آلاف قارورة خمر