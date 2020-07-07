الوادي: توقيف 4 مروجين وحجز 820 قرص مهلوس

نجح عناصر أمن ولاية الوادي من توقيف 03 مروجين للمؤثرات العقلية، و حجز 820 قرص مهلوس.

العملية الأولى قام بها عناصر الأمن الحضري الثاني بتوقيف شاب في العقد الثالث من العمر، يقوم باستغلال مسكنه العائلي بالحي، لترويج الأقراص المهلوسة.

وبعد استيفاء كل الإجراءات القانونية عن حجز كمية جد معتبرة قدرت 728 قرص مهلوس.

في عملية ثانية نجح عناصر الأمن الحضري الثالث اثر دورية راكبة من حجز 36 قرص وتوقيف متورط.

اما في العملية ثالثة تمكن عناصر أمن دائرة البياضة اثر خطة محكمة من توقيف مروجين في العقد الثاني من العمر ينشطان في ترويج المؤثرات العقلية عبر كامل اقليم بلدية البياضة، و حجز 56 قرص.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إعداد ملفات جزائية للمتورطين وتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة إقليميا.