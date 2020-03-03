الوادي: توقيف 41 مبحوث عنه خلال شهر فيفري

أوقف عناصر الشرطة بأمن الوادي 41 متورط في قضايا ذات طابع جزائي مبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية، ضبط وإحضار تنفيذ أحكام قضائية وإكراهات بدنية خلال شهر فيفري 2020.

تمكن عناصر المصلحة من توقيف المبحوث عنهم بموجب أوامر قضائية لتورطهم في قضايا ذات طابع جزائي تنوعت بين، المتاجرة بالمخدرات،تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية.

كما تم توقيفهم في قضايا متعلقة بالسرقة المقترنة بظرف الليل والكسر استحضار مركبة، اقتحام حرمة منزل، جنحة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض، السياقة في حالة سكر و العديد من الجرائم ذات الصلة.

ليتم إنجاز ملفات جزائية للموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.